برشلونة يزيح نابولي ويضرب موعداً مع بايرن ميونيخ في ربع نهائي الأبطال



تأهل برشلونة إلى ربع نهائي دوري الأبطال عقب فوزه على ضيفه نابولي 3-1 اليوم السبت في إياب ثمن النهائي.



ويلاقي برشلونة، الذي تأهل لربع نهائي البطولة للمرة 13 توالياً، في 14 آب/أغسطس الجاري بايرن ميونيخ الألماني المتأهل على حساب تشيلسي الانكليزي، في لشبونة التي تستضيف بطولة مصغرة بدءاً من ربع النهائي بعد العودة من توقف اجباري بسبب فيروس كورونا المستجد.



على ملعب "كامب نو" سجل لبرشلونة الفرنسي كليمان لانغليه (10)، الأرجنتيني ليونيل ميسي (23) والاوروغوياني لويس سواريز (45+1 من ركلة جزاء)، ولنابولي لورنتسو إنسينيي (45+5 من ركلة جزاء).



ويذكر أن مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

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