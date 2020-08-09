رياضة | بعد الخروج من دوري الأبطال.. الغضب يسيطر على موهبة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد الخروج من دوري الأبطال.. الغضب يسيطر على موهبة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاصر فينيسيوس جونيور جناح فريق ريال مدريد، بعض اجواء من القلق والغضب، وذلك بعد مباراة الميرنجي أمام مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ولم يشارك البرازيلي طوال المباراة، وكان جالساً على مقاعد البدلاء، دون الاعتماد عليه رغم تأخر ريال في بهدفين لهدف واحد وخروجه من دور ال16 في البطولة.

وكان موقف زين الدين زيدان تجاه فينيسيوس غريب للغاية، ورغم أن ذكرت العديد من الصحف الإسبانية، توقعت الاعتماد عليه في ظل عدم جاهزية البلجيكي إيدين هازارد بشكل.