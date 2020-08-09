رياضة | عقوبات مغلظة على الأندية الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية ضد الكورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عقوبات مغلظة على الأندية الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية ضد الكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تحذير شديد اللهجة إلى أندية الدوري المصري وخاصة غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية. وأكد محمد سلطان في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: ": "سنفرض عقوبات مغلظة على الأندية الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية ضد الكورونا". وتابع: "اللجنة الخماسية تقوم بمتابعة الأندية خلال المباريات وسنفرض عقوبات مغلظة على غير الملتزمين".

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