رياضة | مواعيد الجولة 24 من الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مواعيد الجولة 24 من الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مساء اليوم الأحد 9 أغسطس، الجولة 24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" لكرة القدم.

وشهدت الجولة الماضية، لقاء القمة بين الهلال والنصر، الذي انتهى بتفوق الزعيم أمام العالمي برباعية مقابل هدف.

وإليكم جدول مباريات الجولة 24 من البطولة، علماً بأن المواعيد بتوقيت القاهرة.

الأحد 9 أغسطس

1- الإتفاق × الفيحاء – الساعة السادسة مساءاً.

2- ضمك × الفيصلي – الساعة السادسة والربع مساءاً.

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3- الوحدة × الرائد – الساعة السادسة والنصف مساءاً.

4- الإتحاد × الأهلي – الساعة الثامنة مساءاً.

الاثنين 10 أغسطس

1- الشباب × التعاون – الساعة السادسة وخمس دقائق مساءاً.

2- أبها × النصر – الساعة السادسة والربع مساءاً.

3- الحزم × العدالة – الساعة السادسة والثلث مساءاً.

4- الهلال × الفتح – الساعة الثامنة مساءاً.