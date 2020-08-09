رياضة | عادل عبد الرحمن: الأهلي لا يقف على أحد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عادل عبد الرحمن: الأهلي لا يقف على أحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عادل عبد الرحمن نجم الاهلي السابق أن رمضان صبحي نضج كثيرا وأصبح لاعبًا مؤثرًا مع الفريق خلال هذا الموسم رغم مشاركته القليلة لكن تواجده إضافة للفريق الأحمر.

وأضاف نجم الاهلي السابق في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الاعلامي محمد فاروق أن الاهلي دائما لا يقف على لاعب ولا يتأثر بغياب أو رحيل أحد اللاعبين مضيفاً أن الأهلي أهم ما يميزه عن أي نادي آخر هو الانضباط .

وتابع أن الأهلي يسعى بقوة لاستمرار رمضان مع الفريق الفترة القادمة تلبيه لرغبة فايلر ببقاء اللاعب للإستفاده منه في بطولة افريقيا نظراً للخبرة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب.

ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه نظيره إنبي غدًا الاحد ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.