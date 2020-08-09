رياضة | شادي محمد: حسام عاشور نهايته في الأهلي مأساوية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر شادي محمد: حسام عاشور نهايته في الأهلي مأساوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث شادي محمد، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، عن موقف حسام عاشور، قائد ولاعب الأهلي سابقا، بعد توجيه الشكر له من جانب مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وقال شادي محمد في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "حسام عاشور أخطأ بشان تلك الفيديوهات التي اصدرها وكانت نهايته مأساوية في الأهلي".

وأكد شادي محمد: "حسام عاشور أخطأ ولكنه لا يستحق الذبح من قبل الجماهير وإدارة النادي".

وتابع: "مشكلة حسام عاشور أنه لا يتحدث عبر وسائل الإعلام نهائيا والسوشيال ميديا ذبحته وأنهت تاريخه الكبير".