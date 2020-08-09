رياضة | الرسالة الأخيرة.. بيانيتش يودع يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الرسالة الأخيرة.. بيانيتش يودع يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب يوفنتوس الإيطالي والمنتقل حديثًا إلى برشلونة الإسباني، رسالة وداعية عقب إقصاء "السيدة العجوز" من ثمن نهائي دوري الأبطال على يد ليون الفرنسي.

وكتب اللاعب: "واجهت الماضي (ليون) لأبقى في الحاضر، ولو على الأقل لبضعة أيام، اليوم ستفترق طرقنا، لكن كل سنتيمتر قطعته لأصل إلى هنا كان مُهماً وسيبقى في قلبي ويرافقني أينما ذهبت".

ولعب البوسني مع يوفنتوس لمدة 4 سنوات فاز فيها بلقب الدوري 4 مرات والكأس مرتين وكأس السوبر مرة وسينضم للبرسا بداية من الموسم المقبل.

وتعاقد البرسا مع اللاعب مقابل 60 مليون يورو بجانب 5 ملايين أخرى في صورة متغيرات، مع انتقال البرازيلي آرثر ميلو إلى يوفنتوس مقابل 72 مليون يورو و10 ملايين أخرى في صورة متغيرات.