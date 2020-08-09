رياضة | سواريز بعد عبور نابولي: برشلونة مرشحا للفوز بلقب دوري الأبطال هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر سواريز بعد عبور نابولي: برشلونة مرشحا للفوز بلقب دوري الأبطال هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الأورجوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة عقب فوز فريقه على نابولي الإيطالي وتأهله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال سواريز عقب نهاية المباراة :"كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، نابولي جعل الأمور صعبة علينا في بعض أطوار المباراة".

وأضاف :"كنا نعلم أنهم سوف يخلقون الفرص، ولكن نحن استثمرنا فرصنا أولا، أعتقد أننا قمنا بإدارة المباراة بشكل جيد للغاية".

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وزاد :"أهم شيء هو أننا تأهلنا، هدفنا الوحيد اليوم كان هو الوصول للربع نهائي، كنا نعرف ما يجب علينا أن نلعبه في الشوط الثاني، وحققناه".

وواصل :"برشلونة مرشح للفوز بلقب دوري الأبطال هذا الموسم".

وزاد :"كنا نستعد لهذه المباراة وكنا ندرك ذلك .. يجب علينا ان ننتهز هذه الأيام للاستعداد للمباراة القادمة"

وعن مباراة فريقه المقبلة أمام بايرن ميونيخ قال :": مباراة 50% .. بايرن فريق رائع لكن أيضا نحن".