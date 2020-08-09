رياضة | نجم الزمالك يفجرها.. مرتضى منصور سبب عودة ‏الزمالك لمنافسة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يفجرها.. مرتضى منصور سبب عودة ‏الزمالك لمنافسة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن ‏مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، أعاد التوازن بين ‏القطبين في السنوات الأخيرة.‏

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:"الزمالك تطور كثيراً على مستوى الصفقات ‏والانشاءات بفضل قوة وشخصية مرتضى منصور وإدارته الحكيمة ‏للنادي".‏

وأتم تصريحاته:"مرتضى أعاد المنافسة من جديد بين القطبين الأهلي ‏والزمالك بما صنعه مع النادي الأبيض من انجازات خلال السنوات ‏الخمسة الأخيرة".‏

ويلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري الإثنين المقبل، في الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري المصري لكرة القدم.