رياضة | نجم الزمالك يفجرها.. مرتضى منصور سبب عودة ‏الزمالك لمنافسة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يفجرها.. مرتضى منصور سبب عودة الزمالك لمنافسة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، أعاد التوازن بين القطبين في السنوات الأخيرة.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"الزمالك تطور كثيراً على مستوى الصفقات والانشاءات بفضل قوة وشخصية مرتضى منصور وإدارته الحكيمة للنادي".
وأتم تصريحاته:"مرتضى أعاد المنافسة من جديد بين القطبين الأهلي والزمالك بما صنعه مع النادي الأبيض من انجازات خلال السنوات الخمسة الأخيرة".
ويلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري الإثنين المقبل، في الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري المصري لكرة القدم.