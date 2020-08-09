رياضة | أيمن عبدالعزيز: الأهلي كان يُجامل داخل وخارج الملعب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أيمن عبدالعزيز: الأهلي كان يُجامل داخل وخارج الملعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن عدد كبير من ألقاب النادي الأهلي جاء بالمجاملات والمساعدات.
وأوضح عبدالعزيز في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" أكثر من 30 % من ألقاب الأهلي المحلية جاءت من خلال مساعدة المسئولين عن اللعبة في مصر له، كذلك التحكيم ووكالة الأهرام التي كانت تمنح أضعاف نسب الرعاية للزمالك وباقي الأندية".
وواصل:" الأهلي كان يُجامل داخل وخارج الملعب، من خلال التحيكم وأمور أخرى عديدة، وأندهش عندما أرى هدف حسن شحاتة الملغي في موسم 81 وهدف أبوتريكة الغير شرعي في 2009".
وأنهى تصريحاته:" الموسم الماضي كان أكبر دليل على مساندة المسئولين عن الكرة المصرية للأهلي، فتم إعداد جدول مُحكم للنادي الأحمر من أجل تعويض فارق النقاط وحصد الدرع على حسابنا".