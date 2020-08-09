رياضة | أيمن عبدالعزيز: الأهلي كان يُجامل داخل وخارج الملعب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أيمن عبدالعزيز: الأهلي كان يُجامل داخل وخارج الملعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن عدد ‏كبير من ألقاب النادي الأهلي جاء بالمجاملات والمساعدات.‏

وأوضح عبدالعزيز في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي ‏يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" أكثر من 30 % من ‏ألقاب الأهلي المحلية جاءت من خلال مساعدة المسئولين عن اللعبة ‏في مصر له، كذلك التحكيم ووكالة الأهرام التي كانت تمنح أضعاف ‏نسب الرعاية للزمالك وباقي الأندية".‏

وواصل:" الأهلي كان يُجامل داخل وخارج الملعب، من خلال التحيكم ‏وأمور أخرى عديدة، وأندهش عندما أرى هدف حسن شحاتة الملغي ‏في موسم 81 وهدف أبوتريكة الغير شرعي في 2009".‏

وأنهى تصريحاته:" الموسم الماضي كان أكبر دليل على مساندة ‏المسئولين عن الكرة المصرية للأهلي، فتم إعداد جدول مُحكم للنادي ‏الأحمر من أجل تعويض فارق النقاط وحصد الدرع على حسابنا".‏