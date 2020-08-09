رياضة | منافس الزمالك.. الرجاء يعبر عقبة أولمبيك آسفي في الدوري المغربي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر منافس الزمالك.. الرجاء يعبر عقبة أولمبيك آسفي في الدوري المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق الرحاء البيضاوي فوزًا غاليًا وصعبًا على حساب ضيفه أولمبيك آسفي، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المغربي لكرة القدم.
وتقدم عبد الرحيم الشاكر بهدف للرجاء في الدقيقة 20 ثم أضاف سفيان رحيمي الهدف الثاني في الدقيقة 45.
الفوز رفع رصيد الرجاء إلى 39 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن الوداد الرياضي صاحب المركز الثاني وتوقف رصيد أولمبيك آسفي عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر.
موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء:
وحددت لجنة مسابقات الأندية بالكاف الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل موعدًا لمباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما ستقام مباراتي الإياب في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.
وستقام مباراتي الذهاب بين الزمالك والرجاء، والأهلي مع الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يومي 25، 26 سبتمبر المقبل في العاصمة المغربية، بينما ستقام مباراتي الإياب يومي 2، 3 أكتوبر.
وتقرر إقامة مباراتي الذهاب في "الدار البيضاء"، على أن تقام مباراتي الإياب بـ"القاهرة".