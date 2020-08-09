رياضة | برشلونة يعبر نابولي بالثلاثة ويضرب موعدًا ناريًا مع البايرن في ربع نهائي الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يعبر نابولي بالثلاثة ويضرب موعدًا ناريًا مع البايرن في ربع نهائي الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في إيطاليا قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
افتتح كليمونت لينغليت التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 10، ثم أضاف الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.
وفي الدقيقة 46 سجل الأوروجواياني لويس سواريز الهدف الثالث للبلوجرانا في الدقيقة 46 من ضربة جزاء احتسبها الحكم لصالح ميسي، فيما أحرز هدف نابولي الوحيد اللاعب إنسيني في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.
وسيلتقي برشلونة مع بايرن ميونيخ الألماني في ربع النهائي الذي حقق فوزًا كبيرًا على تشيلسي الإنجليزي في نفس الدور بنتيجة 7-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.