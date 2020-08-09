رياضة | باير ليفركوزن: لن نبيع هافيرتز قبل نهاية الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر باير ليفركوزن: لن نبيع هافيرتز قبل نهاية الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح فولر مدير باير ليفركوزن الألماني أن تشيلسي الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع نجم خط وسط الفريق كاي هافيرتز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير الصحفية مؤخرًا إلى أن كاي هافيرتز البالغ من العمر 21 عامًا مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية ويرغب ليفركوزن في الحصول على حوالي 100 مليون يورو من أجل التخلي عن خدماته في الصيف الحالي.

وقال فولر في تصريحات لوسائل الإعلام:"نعلم أن تشيلسي مهتم بشدة بضم كاي هافيرتز لكننا لن نبيع أي لاعب قبل نهاية بطولة الدوري الأوروبي".

واختتم فولر تصريحاته قائلاً:" إذا أراد تشيلسي التعاقد مع هافيرتز فعليهم دفع ما نطلبه، لن نخفض سعره بسبب أزمة فيروس كورونا".