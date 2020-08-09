رياضة | أزارو ينهي حلم فايلر في ضم صفقة إفريقية جديدة للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أزارو ينهي حلم فايلر في ضم صفقة إفريقية جديدة للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعطل النادي الأهلي عن ضم صفقة قوية في مركز الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق والمعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعدي.

وكان الأهلي يريد ضم إيريك تراوري مهاجم نادي بيراميدز أو أي لاعب أجنبي مميز في مركز الهجوم بناءا على طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

ورفض أزارو في الساعات الماضية تجديد إعارته مع الاتفاق حتى نهاية الموسم وقرر العودة إلى صفوف الأهلي بسبب تأخر النادي السعودي في دفع مستحقاته.

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وبعودة ازارو إلى الأهلي في الأيام المقبلة لن يتمكن المارد الأحمر من ضم تراوري أو أي صفقات أجنبية جديدة في الصيف وذلك لأنه سيكون قد أكتمل عدد اللاعبين الأجانب في الفريق.

ويحتاج الأهلي إلى التخلص من احد اللاعبين الأجانب في الفريق بالوقت الحالي ليتمكن النادي من ضم أي صفقة أجنبية مميز في الصيف وتنفيذ طلب رينيه فايلر.

ويمتلك الأهلي حاليا 4 لاعبين أجانب بعودة أزارو بخلاف التونسي على معلول الذي يعامل معاملة اللاعب المصري حيث يوجد في النادي كل من أزارو وجيرالدو دا كوستا وأليو ديانج وأليو بادجي.