الامارات | اتحاد الكرة يوافق مبدئياً على استضافة مجموعة «الأولمبي» في تصفيات آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوافق مبدئياً على استضافة مجموعة «الأولمبي» في تصفيات آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم اجتماعه السابع، أمس، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد، وبمشاركة كل الأعضاء، عبر نظام الاتصال المرئي، وقال بيان صحافي: «في بداية الاجتماع اطمأن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، على بعثة المنتخب الوطني الموجودة في معسكر خارجي بصربيا، وعلى التحضيرات الخاصة بمعسكر الحكام، الذي سيقام كذلك في صربيا من 10 إلى 25 أغسطس الجاري».

وجاء في البيان: «ناقش مجلس الإدارة آخر التحضيرات الخاصة باجتماع الجمعية العمومية العادية المقررة في 30 الجاري، فيما تم اعتماد توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد كرة القدم، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية».

وقال الأمين العام لاتحاد كرة القدم، محمد هزام الظاهري: «الاجتماع اطلع على آخر مستجدات البروتوكول الصحي الخاص بإقامة المباريات، الذي يتم إعداده من اللجنة المشرفة عليه، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، الذي وصل إلى مراحله النهائية». وأضاف: «مجلس الإدارة ناقش كذلك توصية لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية بشأن استضافة الدولة مباريات المجموعة، التي سيلعب فيها المنتخب الأولمبي في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر 2021، حيث قرر الموافقة مبدئياً على الاستضافة، والتنسيق مع الاتحاد الآسيوي بهذا الشأن».

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واعتمد مجلس الإدارة التعديلات الخاصة بلوائح المسابقات (كأس رئيس الدولة، دوري الدرجة الأولى، مسابقات المراحل السنية) والتعميم السنوي الخاص بمسابقات المراحل السنية للموسم الجديد، وإجراءات ضبط الجودة ولائحة الإعلام لمسابقتي كاس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى.

واعتمد تشكيل لجنة للكرة الشاطئية برئاسة علي حمد البدواوي، والموافقة على إضافة نورة القاسم لعضوية لجنة الاستراتيجية والاستثمار.

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