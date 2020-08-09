الامارات | ختام بطولة آسيا للشطرنج لكبار السن

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة آسيا للشطرنج لكبار السن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أختتمت منافسات بطولات آسيا الفردية للشطرنج عن بُعد (أونلاين)، لكبار السن رجال وسيدات فوق 50 و65 عاماً، بمشاركة 176 لاعباً ولاعبة من 25 دولة، حيث أقيم حفل الختام عن بُعد، تحت رعاية الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، وبحضور الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للشطرنج، مدير البطولة، الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي.

وقال بيان صحافي: «أقيمت مسابقات تمهيدية على المناطق السبع المكونة للاتحاد الآسيوي من خلال سبع جولات، وحصل كل لاعب على زمن تفكير قدره 10 دقائق مع إضافة ثانيتين عن كل نقلة من بداية المباراة». وتوجت بلقب السيدات والميدالية الذهبية فوق 50 سنة الأستاذة الدولية ليانغ زهيهوا من الصين برصيد سبع نقاط من ثماني جولات، وتوج بلقب الرجال والميدالية الذهبية الأستاذ الكبير أنطونيو روجيليو من الفلبين برصيد 7.5 نقاط من تسع جولات. وفي بطولة آسيا فوق 65 سنة، فاز باللقب والميدالية الذهبية مارات بريمبيتوف من كازاخستان برصيد 7.5 نقاط.

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