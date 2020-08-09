الامارات | «عمومية السباحة» تقرّر عقد ورشة عمل لاعتماد تعديلات النظام الأساسي

شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية السباحة» تقرّر عقد ورشة عمل لاعتماد تعديلات النظام الأساسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّرت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد السباحة التي أقيمت ظهر أمس، عقد ورشة عمل لاعتماد تعديلات النظام الأساسي للاتحاد، حيث اعتمدت تنظيم الورشة خلال أسبوع برئاسة الأمين العام لاتحاد السباحة عبدالله الوهيبي، ووجود الأندية الأعضاء كافة.

وكان اتحاد السباحة قد عقد أمس، اجتماع الجمعية العمومية غير العادية عن بُعد وحضر 11 نادياً ليكتمل النصاب، وفي بداية الاجتماع رحب رئيس الاتحاد سلطان السماحي بالحضور، وشكرهم على الفترة الماضية التي استمرت ثلاث سنوات وتمنى التوفيق للمجلس المقبل في تطوير اللعبة وتكملة الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

بدأ الاجتماع بمناقشة بند الوزن التصويتي المقترح من نادي الجزيرة، وخلال مداخلة لمشرف اللعبة في نادي الجزيرة جمعة الغيلاني، أوضح الغرض من مطالبة النادي بهذا الأمر وهو تحفيز الأندية على المشاركة في رياضات السباحة كافة من كرة ماء وسباحة السيدات والمياه المفتوحة، وليس الغرض منه هو التفرقة بين الأندية، وبعد مناقشة ومداخلة من جانب الأندية والمدير التنفيذي لنادي الوصل محمد العامري، اتضح أن هناك حوافز أكبر ممكن أن تشجع الأندية للمشاركة، وعليه سحب نادي الجزيرة مقترحه ليتم غلق الباب أمام تطبيق الوزن التصويتي في لائحة النظام الأساسي للاتحاد.

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وتطرق محمد العامري في مداخلته إلى النجاح الكبير لاتحاد السباحة خلال الفترة الماضية على المستويات كافة، خصوصاً أنه بدأ دورته في ظروف صعبة، وقال: «الاتحاد الوحيد على مستوى الدولة بعيداً عن كرة القدم الذي يملك لائحة نظام أساسي وقد استشهدت عمومية كرة اليد بما جاء في لائحة النظام الأساسي لاتحاد السباحة، كما نجح الأخير في خلق تفاعل وزيادة قاعدة المشاركة والعمل على زيادة قاعدة المشاركين والاستثمارات ليضرب مثالاً ناجحاً للاتحادات كافة، أما بخصوص هذه التعديلات فهي أيضاً في طور الإجراء القانوني للاستئناس بلائحة الهيئة الاسترشادية للتطوير، وليست للعودة إلى الخلف».

الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية

أكد الأمين العام لاتحاد السباحة عبدالله الوهيبي، أن الاتحاد سيخطر الجمعية العمومية بورشة العمل ليتم فيها مناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي، وبعدها ستتم الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية لاعتماد تعديلات النظام الأساسي بما يتوافق مع متطلبات الجمعية العمومية للمرحلة المقبلة، وتشكيل اللجنة الانتخابية التي ستشرف على انتخابات الدورة المقبلة. وتوجه الوهيبي بالشكر إلى الهيئة العامة للرياضة لمواصلة متابعتها تطوير النظام الأساسي لكل الاتحادات بشكل عام ولاتحاد السباحة بشكل خاص، حيث تم الاستئناس باللائحة الاسترشادية المقترحة المرسلة من قبل الهيئة لعرضها على أعضاء الجمعية العمومية.

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