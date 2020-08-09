الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شباب

قرر مدرب تسلم قيادة أحد أندية المحترفين الساعية لتحقيق البقاء في الموسم المقبل، الاعتماد على عنصر الشباب بشكل كبير في الفريق، خاصة على مستوى خط الدفاع، بداعي أن الموسم المقبل سيحتاج لاعبين بلياقة بدنية عالية.

وعد

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تلقى أحد لاعبي دوري الخليج العربي وعداً من وكيل أعماله بإنهاء موقفه المعلق مع إدارة ناديه خلال الفترة الحالية من أجل الاستقرار والبحث عن فرصة للعب في أي فريق آخر، وذلك بسبب قلة ظهوره مع فريقه الموسم الماضي.

سرور

أعلن لاعب الوصل محمد سرور عن عقد قرانه، أول من أمس، حسب ما نشر على «إنستغرام» متمنياً التوفيق لنفسه في حياته الجديدة، إذ تلقى سرور عدداً كبيراً من التهاني من لاعبي العديد من أندية دوري الخليج العربي، وقام اللاعب بإعادة نشرها في خاصية «ستوري».

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