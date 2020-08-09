الامارات | ولفرهامبتون يتوصل لتسوية مع «يويفا» بعد مخالفات مالية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إنه توصل لتسوية مع ولفرهامبتون واندرارز يلتزم بمقتضاها النادي الإنجليزي بتسجيل 23 لاعباً فقط بدلاً من 25 إذا تأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد مخالفته لوائح اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد القاري. وفي بيان إلى وسائل الإعلام البريطانية قال (يويفا)، إن ولفرهامبتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز للعبة الشعبية توصل لتسوية معه سيدفع النادي بمقتضاها غرامات بقيمة 200 ألف يورو (235.720 دولاراً) وقد ترتفع إلى 600 ألف يورو. وتهدف لوائح اللعب المالي النظيف لمنع الأندية من تكبد خسائر كبيرة من خلال الإنفاق على اللاعبين. وقال (يويفا) في بيان «اتفاق التسوية يغطي الموسمين الرياضيين 2020-2021 و2021-2022». ومن شأن هذا الإجراء أن يخفف الضغوط أكثر على الفريق الإنجليزي الذي عانى بشدة على الصعد كافة في الفترة الأخيرة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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