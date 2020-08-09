الامارات | لجنة الطب الرياضي تعقد ورشة عمل للحكام

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الطب الرياضي تعقد ورشة عمل للحكام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت لجنة الطب الرياضي باتحاد كرة القدم، أول من أمس، عبر نظام الاتصال المرئي عن بُعد، ورشة عمل، لشرح بروتوكول العودة إلى تدريبات الحكام، بمشاركة عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام علي حمد، ونائب رئيس لجنة الطب الرياضي، سعيد آل ثاني، وعضو اللجنة، صالح المرزوقي، والمدير الفني للحكام، خالد الدوخي، إلى جانب 150 مشاركاً من الحكام والمنتسبين لسلك التحكيم.

وقال بيان صحافي: «عرضت الورشة شرحاً لكل البنود الواردة في بروتوكول العودة إلى التدريبات، والرد على كل الاستفسارات الواردة من الحكام».

من جهته، سيجري غداً أكثر من 67 حكماً من حكام الفريق الأول فحوصاً طبية في مقر اتحاد الكرة بدبي، للتأكد من سلامتهم قبل السفر إلى معسكر صربيا، المقرر في الفترة من 10 إلى 25 أغسطس الجاري.

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