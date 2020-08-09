شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: أنا خدام الأهلي.. وأرفض الإساءة للخطيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شادي محمد، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، إنه يعشق النادي الأهلي من كل قلبه ولا يقبل المزايدة حول هذه التصريحات.

وأكد شادي محمد في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «أنا خدام النادي الأهلي وأؤكد على تلك الكلمة ولن أتراجع عنها فالأهلي هو من صنع شادي محمد».

وتابع: «أنا لا أرغب في العمل داخل الأهلي أو قناته ولكن أرفض الإساءة للكابتن محمود الخطيب».

وأضاف: «لم أكن مساندا للخطيب في الانتخابات ولكن أرفض الإساءة له فهو ابن النادي واسطورة في الأهلي».