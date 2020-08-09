شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز يكشف سر بكائه في نهائي الكونفدرالية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - روى أيمن عبدالعزيز، مدرب الزمالك السابق، كواليس تتويج الفريق الأبيض بالكونفدرالية الأفريقية في نسختها الماضية.

وقال عبدالعزيز في تصريحات تليفزيونية:«مباراة النجم الساحلي في سوسة كانت الأصعب في البطولة بسبب حماس الجماهير التونسية، وكنت على يقين أننا سنتفوق ولن يسجل النجم في مرمنا خاصةً عقب طرد محمود جنش».

وأضاف:«مشهد جماهير الزمالك في مباراة النهائي أمام نهضة بركان المغربي تسبب في بكائي، فلم أكن أتخيل حضور هذا الكم من أنصار النادي من أجل مساندته، فلم أرى في تاريخي هذا العدد من جماهير النادي في مباراة»