شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبدالعزيز: أحمد فتحي وقّع للزمالك قبل 3 أعوام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن أحمد فتحي الظهير الأيمن للأهلي قد وقع على عقود انتقاله للفريق الأبيض قبل 3 أعوام ماضية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية:«أحمد فتحي وقع برفقة عبدالله السعيد على عقود انضمامها للزمالك، قبل أن تأتي لجنة من الأهلي وتبلغهم بموافقة النادي على شروطهما للتجديد، لذلك تم الغاء عقد فتحي مع الزمالك».

وكان فتحي قد وقع على عقود انضمامه لبيراميدز قبل شهور ماضية للانتقال لصفوفه في الموسم المقبل.

وأنهى عبدالعزيز تصريحاته مؤكداً أنه لازال يتمنى انضمام عبددالله السعيد لصفوف الزمالك.