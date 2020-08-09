شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: أنا تاريخ في الأهلي زي أهرامات الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شادي محمد، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، إنه سطر اسمه بحروف من ذهب داخل جدران القلعة الحمراء بالبطولات والمباريات التي شارك بها وحصدها.

وقال شادي محمد في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «أنا تاريخ داخل جدران النادي الأهلي مثل أهرامات الجيزة».

وتابع: «أنا تاريخ ومفيش حد قادر يغير ده، فالأهرامات اسمها خوفو وخفرع ومنقرع مينفش حد يقول اسم تاني أو ينكرها».