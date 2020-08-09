شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبدالعزيز: حمدي النقاز كان يدافع عن الزمالك في قلب سوسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك السابق، استيائه الشديد من هروب التونسي حمدي النقاز، من صفوف النادي الأبيض. وقال عبدالعزيز خلال تصريحات تليفزيونية:«حزنت بشد من تصرف النقاز ولم أكن أتوقع ما فعله». وأوضح:«فوجئت بحمدي النقاز بدافع عن الزمالك بشدة قبل مباراة النجم الساحلي بسوسة أمام فريقه السابق،في نصف نهائي الكونفدرالية». وأتم تصريحاته:«حمدي النقاز كان بيتخانق مع جماهير النجم ولاعيبة فريقه السابق علشان خاطر الزمالك،، وهروبه كان مفاجأة لي». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,314

تعافي 51,672

وفيات 4,992

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