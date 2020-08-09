شكرا لقرائتكم خبر عن ‏«لا يستحق الذبح».. شادي محمد يدافع عن حسام عاشور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث شادي محمد، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن موقف حسام عاشور، قائد الفريق الأحمر، بعد توجيه الشكر له من جانب مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وقال شادي محمد في تصريحات لتليفزيونية: «حسام عاشور أخطأ بشان تلك الفيديوهات التي اصدرها وكانت نهايته مأساوية في الأهلي».

وأكد شادي: «حسام عاشور أخطأ ولكنه لا يستحق الذبح من قبل الجماهير وإدارة النادي».

وتابع: «مشكلة حسام عاشور أنه لا يتحدث عبر وسائل الإعلام نهائيا والسوشيال ميديا ذبحته وأنهت تاريخه الكبير».