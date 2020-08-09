شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية توضح موقف حمدي فتحي لاعب الأهلي أمام إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تطورات المسحة الطبية التي خضع لها حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل لقاء إنبي.

وأكد محمد سلطان في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «:»مسحة حمدي فتحي الأخيرة جاءت سلبية قبل تواجده في قائمة الأهلي أمام إنبي«.

وتابع: «يتم التأكد من تعافي أي لاعب قد تمت إصابته قبل المشاركة في المباريات».