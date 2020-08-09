شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات على أندية الدوري بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تحذير شديد اللهجة إلى أندية الدوري المصري وخاصة غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية. وأكد محمد سلطان في تصريحات تليفزيونية: «:»سنفرض عقوبات مغلظة على الأندية الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية ضد الكورونا«. وتابع: «اللجنة الخماسية تقوم بمتابعة الأندية خلال المباريات وسنفرض عقوبات مغلظة على غير الملتزمين». وكان منافسات الدوري المصري الممتاز قد عادت للاستئناف مساء الخميس الماضي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,314

تعافي 51,672

وفيات 4,992

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