شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي: نرحب بإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في أي بلد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث سعيد وهبي، المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي، عن موقف النادي المغربي من إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في تونس.

وأكد سعيد وهبي في تصريحات على قناة النهار: «:»لا نتحفظ على إقامة نهائي أفريقيا في أي بلد حال صعود فريق مصري ومغربي«.

وواصل: «نركز فقط في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ولا يوجد عندنا أزمة بشأن إقامة لقاء النهائي في أي بلد».

وتابع: الكاف لم يبلغنا بحضور جماهيري في مواجهتي الزمالك بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا«.

وأنهى تصريحاته: «قمنا بإجراء المسحات ولا يوجد أي حالات إصابة بفيروس كورونا»

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