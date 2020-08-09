شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي: نرحب بإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في أي بلد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث سعيد وهبي، المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي، عن موقف النادي المغربي من إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في تونس.
وأكد سعيد وهبي في تصريحات على قناة النهار: «:»لا نتحفظ على إقامة نهائي أفريقيا في أي بلد حال صعود فريق مصري ومغربي«.
وواصل: «نركز فقط في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ولا يوجد عندنا أزمة بشأن إقامة لقاء النهائي في أي بلد».
وتابع: الكاف لم يبلغنا بحضور جماهيري في مواجهتي الزمالك بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا«.
وأنهى تصريحاته: «قمنا بإجراء المسحات ولا يوجد أي حالات إصابة بفيروس كورونا»
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الوضع في مصر
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اصابات
95,314
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تعافي
51,672
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وفيات
4,992
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