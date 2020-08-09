شكرا لقرائتكم محمد سلطان: عينات الأهلى وإنبى "سلبية" و4 حالات كورونا للمقاصة وأسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أن عينات فريقى الأهلى وإنبى جاءت سلبية قبل مواجهة غد الأحد فى الدورى المصرى الممتاز.

وقال رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "عينات الأهلى وانبى جميعها كانت سلبية وستقام المباراة فى وقتها، بينما مصر المقاصة لديها 3 حالات مصابة بكورونا وأسوان لديهم حالة واحدة قبل مباراتهما غدا فى الدورى".

وأضاف محمد سلطان: "سيتم عزل المصابين فى المقاصة فى منازلهم وباقى الفريق سيلعب مباراة أسوان غدا، ولم نتخذ توصية بإلغاء أى مباراة فى الدورى إذا وصلنا لعدد معين من الإصابات لأى فريق حتى الآن".

Advertisements

وتابع رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: "بروتوكول عمل المسحات باتحاد الكرة على الفريق مستمرة وكل الفرق تخضع لمسحات تقريبا كل 3 أيام وده بيساعد على اكتشاف حالات الإصابة مبكرا وعزلها وعلاجها بسرعة ثم العودة للتدريبات بسرعة".

وعن موجة كورونا الثانية، قال محمد سلطان: "نتعاون مع وزارة الصحة للتنسيق بشأن أزمة فيروس كورونا، لاطلاعنا على كافة المستجدات فى هذا الشأن، واكتسبنا خبرة كبيرة تؤهلنا للتعامل مع موجة ثانية من كورونا حال حدوثها لا قدر الله".

ويضيف محمد سلطان: "لذا شددنا على كل اللاعبين والاجهزة الفنية والادارية والحكام ضرورة الالتزام بكل الاجراءات الاحترازية منعاً لتفاقم الازمة أن حدثت لأن الوقاية أفضل من العلاج، وهناك تناغم كبير بين كل لجان اتحاد الكرة وليس اللجنة الطبية وحدها لضمان خروج جميع المسابقات لبر الأمان".