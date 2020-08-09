شكرا لقرائتكم الرجاء: لا نتحفظ علي إقامة نهائي أفريقيا في أي بلد حال صعود فريق مصري ومغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث سعيد وهبي، المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي، عن موقف النادي المغربي من إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في تونس.

وأكد سعيد وهبي في تصريحات تلفزيونية ": "لا نتحفظ علي إقامة نهائي أفريقيا في أي بلد حال صعود فريق مصري ومغربي".

وتابع: "نركز فقط في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ولا يوجد عندنا أزمة بشأن إقامة لقاء النهائي في أي بلد".

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن إدارة النادي تتواصل مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للترتيب لمباراتي نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وستكون مباراة الذهاب يوم 25 سبتمبر والعودة يوم 2 أكتوبر.

وتأتي تصريحات عضو مجلس الزمالك تأكيدا لما نشره "الخليج 365" في 20 يوليو الجاري عن تواصل الزمالك مع مسئولي الكاف وإنهم تلقوا تأكيدات بإقامة لقاء الذهاب أمام الرجاء يوم 25 من شهر سبتمبر المقبل علي أن يكون لقاء العودة يوم 2 من شهر أكتوبر القادم.

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فيما أوضح عضو مجلس الزمالك إنه لم يتوقع الاقبال الكبير لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأبيض على مدار الأمس واليوم، في ظل وجود أزمة انتشار فيروس كورونا في الفترة الحالية وشدد عضو مجلس القلعة البيضاء على أن ناديه حريص على تنفيذ الإجراءات الاحترازية منذ أول يوم لافتتاح النادي بعد قرار عودة الحياة للأندية.

وأوضح حمادة أنور أن الجمعية العمومية ستناقش الميزانية في جلستها مساء اليوم وسيتم مناقشة ملف استكمال الفريق للدوري الحالي، بالإضافة إلى المقترحات التي تقدم بها بعض أعضاء الجمعية العمومية.