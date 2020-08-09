أيمن عبد العزيز: حمدي النقاز كان يدافع عن الزمالك في قلب سوسة

جدة - عمرو شويل أبدى أيمن عبد العزيز، نجم الزمالك السابق، استيائه الشديد من هروب ‏التونسي حمدي النقاز، من صفوف النادي الأبيض، وقال عبدالعزيز خلال تصريحات لزملكاوي مع أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك:" حزنت بشد من تصرف النقاز ولم أكن أتوقع ما ‏فعله".‏

وأوضح:" فوجئت بحمدي النقاز بدافع عن الزمالك بشدة قبل مباراة ‏النجم الساحلي بسوسة أمام فريقه السابق،في نصف نهائي ‏الكونفدرالية".‏

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وأتم تصريحاته:" حمدي النقاز كان بيتخانق مع جماهير النجم ‏ولاعيبة فريقه السابق علشان خاطر الزمالك،، وهروبه كان مفاجأة ‏لي".‏