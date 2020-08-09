شكرا لقرائتكم حلمي طولان: الأهلي يملك ذخيرة من اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض حلمي طولان، المدير الفني لإنبي، التقليل من قيمة الأهلي في غياب رمضان صبحي لاعب الفريق عن مواجهة الفريق البترولي، مشيرا إلى أن مستواه لا يختلف عن النيجيري جونيور أجايي.

وقال طولان أن استبعاد رمضان صبحي من قائمة الفريق في مواجهة إنبي بعد انتهاء إعارته من هدرسفيلد تاون الإنجليزي، لا يقلل من قيمة فريق الأهلي الذى يملك بدل الفريق فريقين وثلاثة.

وأضاف حلمي طولان، في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" مع الإعلامي سيف زاهر: "ما الفارق بين رمضان صبحي وجونيور أجايي، أرى عدم وجود فارق بينهما، الأهلي يملك ذخيرة من اللاعبين المميزين ولا يعتمد على لاعب واحد، لا يوجد ناد بحجم الأهلي والزمالك يقف على لاعب".

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وتابع: "جونيور أجايي في نفس مستوى خطورة رمضان صبحي، الفارق ليس كبيرا بينهما وقد يكون درجة أو اثنين فقط".

الأهلي يتصدر قمة الدوري برصيد 49 نقطة، بعد الفوز في 16 مباراة والتعادل في لقاء وحيد أمام سموحة 1-1، قبل مواجهة إنبي في تمام الساعة الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، في لقاء مؤجل بمسابقة الدوري الممتاز.