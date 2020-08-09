شكرا لقرائتكم أيمن عبدالعزيز: أحمد فتحي وقع على عقود انضمامه للزمالك قبل 3 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن أحمد فتحي الظهير الأيمن للأهلي قد وقع على عقود انتقاله للفريق الأبيض قبل 3 أعوام ماضية.
وأضاف خلال تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" أحمد فتحي وقع برفقة عبدالله السعيد على عقود انضمامها للزمالك، قبل أن تأتي لجنة من الأهلي وتبلغهم بموافقة النادي على شروطهما للتجديد، لذلك تم الغاء عقد فتحي مع الزمالك".
وكان فتحي قد وقع على عقود انضمامه لبيراميدز قبل شهور ماضية للانتقال لصفوفه في الموسم المقبل.
وأنهى عبدالعزيز تصريحاته مؤكداً أنه لازال يتمنى انضمام عبددالله السعيد لصفوف الزمالك.
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