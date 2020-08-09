شكرا لقرائتكم أيمن عبدالعزيز: أحمد فتحي وقع على عقود انضمامه للزمالك قبل 3 ‏أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن أحمد فتحي ‏الظهير الأيمن للأهلي قد وقع على عقود انتقاله للفريق الأبيض قبل 3 ‏أعوام ماضية.‏

وأضاف خلال تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:" أحمد فتحي وقع برفقة عبدالله السعيد على ‏عقود انضمامها للزمالك، قبل أن تأتي لجنة من الأهلي وتبلغهم بموافقة ‏النادي على شروطهما للتجديد، لذلك تم الغاء عقد فتحي مع الزمالك".‏

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وكان فتحي قد وقع على عقود انضمامه لبيراميدز قبل شهور ماضية ‏للانتقال لصفوفه في الموسم المقبل.‏

وأنهى عبدالعزيز تصريحاته مؤكداً أنه لازال يتمنى انضمام عبددالله ‏السعيد لصفوف الزمالك.‏