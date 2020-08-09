أيمن عبدالعزيز: طارق حامد لا ينافسه أحداً في مصر ‏

جدة - عمرو شويل أشاد أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك السابق، بطارق حامد، متوسط ميدان ‏الفريق الأبيض وما يقدمه من مستويات فنية مميزة على مدار المواسم ‏الأخيرة.‏

وقال عبدالعزيز في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي مع أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:" طارق لا ينافسه أحداً في مصر خلال الفترة ‏الأخيرة".‏

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وأوضح:" طارق حامد يشبهني بنفسي، فيلقي بجميع مشاكله وأزماته ‏وراء ظهره وينسى كل شىء من أجل الملعب وحبه للزمالك".‏