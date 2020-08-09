شكرا لقرائتكم أيمن عبدالعزيز: طارق حامد لا ينافسه أحداً في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أشاد أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك السابق، بطارق حامد، متوسط ميدان الفريق الأبيض وما يقدمه من مستويات فنية مميزة على مدار المواسم الأخيرة.
وقال عبدالعزيز في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي مع أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" طارق لا ينافسه أحداً في مصر خلال الفترة الأخيرة".
وأوضح:" طارق حامد يشبهني بنفسي، فيلقي بجميع مشاكله وأزماته وراء ظهره وينسى كل شىء من أجل الملعب وحبه للزمالك".
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