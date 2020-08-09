شكرا لقرائتكم أشرف صبحى: عودة الدورى تحدٍ كبير.. ومستعدون لنهائى أفريقيا ومونديال 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الدولة تعاملت مع كل الملفات التي واجهت أزمة كورونا بحنكة شديدة ومنها عودة النشاط الرياضى.

وقال أشرف صبحى في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "أي عمل إدارى محسوب فيه القرار على عدة اتجاهات، وكان لدينا تحدى ولنا رؤية في عودة النشاط وكان الرأي جماعى، وكلنا رفعنا مصلحة الوطن عن أي مصلحة أخرى، كما أن هناك دراسة لكل الاحتمالات التي قد تحدث وكيفية حلها".

وأضاف وزير الرياضة: "الدولة تعاملت مع كل الملفات التي واجهت أزمة كورونا بحنكة شديدة ومنها عودة النشاط الرياضى، وأى قرار سيكون فيه خطورة سنتراجع عنه فورا لأنه الأهم صحة الناس وأمنهم، وبقدر جدا دور الأندية ومسئوليها سواء الموافقة على عودة الدورى أو إلغائه لأن الاختيارات لم تكن سهلة أمامهم".

وأوضح وزير الرياضة: "كل دولة لها ظروفها والمجمل كان ليه فرحة كبيرة على عودة النشاط وكنت مبسوط جدا في مباراة الزمالك والمصرى وهنحضر مباراة الأهلى، والأهم العائد الاقتصادى على كل المنظومة الرياضية ولكن بدون خطورة ونتمنى الاستمرار على هذا الوضع مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، وأشكر مجالس إدارات جميع الأندية على إعلائهم مصلحة الوطن في عودة النشاط الرياضى".

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وعن اللجنة الخماسية، قال أشرف صبحى: "مستعدين لأى احتمال بعد تمديد عمل اللجنة الخماسية لمدة 4 أشهر سواء انتخابات جديدة أو تعيين لجنة أخرى ووزارة الرياضة جاهزة لكل القرارات، إذا تم بالاتفاق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم".

وتابع أشرف صبحى: "جاهزين لإقامة نهائي دورى أبطال أفريقيا في مصر حال وصول الأهلى والزمالك إلى النهائي ونستعد لتجهيز كل ما سيطلبه الاتحاد الأفريقى لإقامة المباراة وبحضور جماهيرى".

واختتم وزير الرياضة: "مصر لا ينقصها أي شيء لاستضافة كأس العالم 2030، ولدينا بنية تحتية من حيث المنشآت الرياضية لاستضافة مونديال كأس العالم 2030 ولدينا عدة ملاعب جاهزة لاحتضان المباريات".