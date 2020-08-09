شكرا لقرائتكم شادي محمد: حسام عاشور لا يستحق الذبح ونهايته في الأهلي مأساوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث شادي محمد، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، عن موقف حسام عاشور، قائد ولاعب الأهلي سابقا، بعد توجيه الشكر له من جانب مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وقال شادي محمد في تصريحات تلفزيونية: "حسام عاشور أخطأ بشان تلك الفيديوهات التي اصدرها وكانت نهايته مأساوية في الأهلي".

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وأكد شادي محمد: "حسام عاشور أخطأ ولكنه لا يستحق الذبح من قبل الجماهير وإدارة النادي".

وتابع: "مشكلة حسام عاشور أنه لا يتحدث عبر وسائل الإعلام نهائيا والسوشيال ميديا ذبحته وأنهت تاريخه الكبير".