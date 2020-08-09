شكرا لقرائتكم أيمن عبدالعزيز عن الطرد أمام الأهلي: بطاقة ظالمة وشعرت أنها ‏مقصودة ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روى أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، كواليس ‏مباراة القمة في موسم 1998 -1999، والبطاقة الحمراء الشهيرة التي ‏اُشهرت في وججه من قبل الحكم الفرنسي باتا.‏

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وقال عبدالعزيز في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:" الخطأ كان الأول في المباراة وبعد 3 دقائق ‏فقط من انطلاقها والمخالفة لم تكن تستدعي طردي".‏

وواصل:" شعرت بأن الأمور مقصودة، فليس من الطبيعي أن مباراة قمة ‏ينتظرها الوطن العربي ويقوم الحكم باشهار البطاقة الحمراء في وجهي ‏بعد أول 3 دقائق من عمرها".‏