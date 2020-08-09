الإمارات تستضيف تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم اجتماعه السابع برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد وبمشاركة كافة الأعضاء وذلك عبر نظام الاتصال المرئي.اطمأن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد على بعثة منتخبنا الوطني الموجودة في صربيا، حيث المعسكر الخارجي استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات وكأس آسيا 2023، وكذلك على آخر التحضيرات الخاصة بمعسكر الحكام الذي سيقام كذلك في صربيا استعداداً للموسم الكروي الجديد.وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم إن الاجتماع ناقش البنود المدرجة على جدول الأعمال منها الاطلاع على آخر مستجدات البروتوكول الصحي الخاص بإقامة المباريات الذي يتم إعداده من اللجنة المشرفة عليه بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والذي وصل إلى مراحله النهائية، والاطّلاع كذلك على تقرير حول زيارة اللجنة للأندية خلال الفترة الماضية للتأكد من التزام الأندية بالمعايير والشروط الواردة في بروتوكول العودة إلى التدريبات.



اعتماد توصيات



وأضاف ابن هزام أن مجلس الإدارة ناقش كذلك توصية لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية بشأن استضافة الدولة مباريات المجموعة التي سيلعب فيها منتخبنا الأولمبي في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، وذلك للفترة من 23 إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 ، حيث قرر مجلس الإدارة الموافقة المبدئية على الاستضافة والتنسيق مع الاتحاد الآسيوي بهذا الشأن .

وفيما يخص توصيات لجنة المسابقات فقد اعتمد مجلس الإدارة التعديلات الخاصة بلوائح المسابقات (كأس رئيس الدولة - دوري الدرجة الأولى - مسابقات المراحل السنية) والتعميم السنوي الخاص بمسابقات المراحل السنية للموسم الجديد ، وكذلك اعتماد إجراءات ضبط الجودة ولائحة الإعلام لمسابقتي كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى 2020-2021 ، فيما سيتم عقد ورشة عمل للأندية لمناقشة كافة الملاحظات الواردة من الأندية حول مسابقات المراحل السنية.

واعتمد مجلس الإدارة تشكيل لجنة للكرة الشاطئية برئاسة علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة .كما اطلع مجلس الإدارة على آخر المستجدات الخاصة باستراتيجية الاتحاد، والموافقة على إضافة نورة القاسم لعضوية لجنة الاستراتيجية والاستثمار.

وناقش مجلس الإدارة آخر التحضيرات الخاصة باجتماع الجمعية العمومية العادية المقررة في 30 أغسطس/آب الجاري وجدول الأعمال والمواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع، فيما تم اعتماد توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد كرة القدم ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.