عبد العزيز هيكل: سعيد بالعودة إلى صفوف المنتخب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم، سلسلة تدريباته اليومية في معسكره الحالي المقام في صربيا، استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023.ويؤدي الأبيض تدريباته تحت قيادة الكولومبي خورخي لويس بينتو، وجهازه المساعد، في ملعب التدريب الرئيسي التابع للمركز الرياضي للاتحاد الصربي لكرة القدم، الذي يشمل مرافق متعددة منها أكثر من ملعب وصالة رياضية كبرى، تضم أحدث الأجهزة الخاصة بالتدريبات ومسبحاً وغيرها من المرافق.وشهدت تدريبات «الأبيض» أمس، هطول أمطار غزيرة، إلا أن ذلك لم يمنع اللاعبين من أداء تدريباتهم بكل جدية وحيوية ونشاط ورغبة كبيرة في استغلال فترة المعسكر والخروج منه بأقصى فائدة، خاصة أنه يسبق انطلاق الموسم الكروي بفترة قصيرة.





مباريات ودية

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ويقوم الجهاز الإداري لمنتخبنا حالياً بالتنسيق مع الجهاز الفني، بالترتيب لإقامة تجربتين وديتين مع أندية صربية، بهدف تجربة اللاعبين والوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية، ومدى استيعابهم لطريقة وأسلوب اللعب التي يتبعها بينتو خلال المباريات.

ويقوم الكادر الطبي للأبيض بجهود كبيرة في متابعة الحالة الصحية لبعض اللاعبين الذين يتدربون بشكل منفرد، نتيجة عدم الجاهزية الكاملة وخوضهم برنامجاً صحياً، تمهيداً للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

من جهته، أكد عبد العزيز هيكل، الظهير الأيمن في صفوف منتخبنا الوطني ونادي شباب الأهلي، أن أجواء معسكر صربيا تسير بشكل إيجابي جداً، وكل زملائه اللاعبين ملتزمون بالبرنامج الذي تم وضعه من قبل الجهاز الفني، ويؤدون التدريبات بروح معنوية عالية.

وقال هيكل: «على الرغم من قيامنا بأداء تدريبات عن بُعد خلال فترة توقف النشاط الكروي، فإن التدريبات الجماعية تختلف تماماً؛ لذلك واجهنا بعض التحديات خلال الأيام الأولى من التجمع الداخلي، منها ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، واستطعنا أن نتجاوز هذه التحديات بفضل تعاون الجهاز الفني والطبي مع اللاعبين».

وأبدى هيكل سعادته بالعودة مجدداً إلى صفوف الأبيض بعد فترة من الغياب، مشيراً إلى أنه سيبذل قصارى جهده لتقديم الأفضل دائماً، والمساهمة مع زملائه في الظهور بمستوى إيجابي خلال المباريات وتحقيق الفوز، من أجل الوصول إلى الأهداف المرسومة وتعويض النتائج التي حصلت خلال الفترة الماضية.

وفي المقابل أبدى مدرب حراس منتخبنا الوطني الكولومبي إدورادو نينو، إعجابه بمستوى حراس الأبيض خالد عيسى، وعلي خصيف، ومحمد الشامسي وخالد السناني، مشيراً إلى أن هؤلاء الحراس يمتلكون إمكانيات فنية عالية، وبنية جسمانية قوية وردة فعل سريعة.



متابعة قديمة



وأوضح مدرب حراس منتخبنا أنه حرص خلال الفترة الماضية على متابعة أداء الحراس، عبر أشرطة الفيديو، وانبهر بما قدمه علي خصيف مع نادي الجزيرة، وخالد عيسى مع نادي العين في بطولة كأس العالم للأندية نسختي 2017 و2018، حين استطاعا الذود عن مرماهما بكل بسالة أمام أندية قوية تضم مهاجمين مميزين مثل ريال مدريد وريفر بليت، وكذلك الحال بالنسبة لمحمد الشامسي الذي تألق مع نادي الوحدة والمنتخب الأولمبي، وخالد السناني مع الظفرة في المسابقات المحلية.

جدير بالذكر أن نينو هو حارس دولي كولومبي سابق، وكان مع منتخب بلاده في القائمة الرسمية التي شاركت في مونديال إيطاليا 90.