شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة لشرح بروتوكول العودة لتدريبات الحكام والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت لجنة الطب الرياضي باتحاد الإمارات لكرة القدم ورشة عمل لشرح بروتوكول العودة لتدريبات الحكام، عبر نظام الاتصال المرئي عن بُعد.

وشارك في الورشة علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام، وسعيد آل ثاني نائب رئيس لجنة الطب الرياضي، وصالح المرزوقي عضو اللجنة، وخالد الدوخي المدير الفني للحكام إلى جانب 150 مشاركاً من الحكام والمنتسبين لسلك التحكيم.

وعرضت الورشة التي قدمها الدكتور سعيد آل ثاني نائب رئيس لجنة الطب الرياضي شرحاً لكافة البنود الواردة في بروتوكول العودة إلى التدريبات والرد على كافة الاستفسارات الواردة من الحكام.

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