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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلم تياغو سيلفا
تاريخ النشر: 09/08/2020
بعد أن قُضي الأمر وحُسم رحيله عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، يمني قلب الدفاع البرازيلي تياغو سيلفا النفس بوداع تاريخي من خلال قيادة النادي الباريسي إلى أن يصبح ثاني فريق فرنسي فقط يحرز لقب دوري أبطال أوروبا؛ بعد غريمه مرسيليا الذي توج بطلاً للمسابقة عام 1993. وقال سيلفا ابن ال35 عاماً: «لقد اختبرت كل شيء هناك. هذه البطولة (دوري الأبطال) مهمة للغاية للاعبين، وللنادي أيضاً. الفوز بها كان الهدف منذ اليوم الذي جئت فيه إلى هنا».
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