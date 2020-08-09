العروبة يدشن عودته تحت قيادة العبيدي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

تعاقد نادي العروبة مع البلجيكي من أصل تونسي فتحي العبيدي للإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم لموسم واحد قابل للتجديد، وباشر مهامه فوراً بعدما دشن «الأخضر» العودة للتدريبات عبر الفحص الطبي.

وتم توقيع العقد بحضور علي بن عباد رئيس مجلس الإدارة، ونائبه علي راشد الملاحي، وأكد الملاحي أن اختيار المدرب البلجيكي جاء بعد بحث ودراسة لانتقاء الأفضل والأنسب لمتطلبات المرحلة المقبلة، فضلاً عن سيرته الذاتية الزاخرة بالإنجازات مع الكثير من الفرق العربية في البحرين وتونس، بجانب عدد من الفرق البلجيكية.

وأعرب المدرب العبيدي عن سعادته بالعمل مع فريق العروبة، ووعد ببذل أقصى جهده من أجل تكوين فريق قوي قادر على خوض المنافسات وتحقيق نتائج إيجابية.

يذكر أن لجنة العقود بالنادي نجحت مؤخراً في التعاقد مع اللاعبين البرازيلي رودريجو سيلفا والفرنسي فاتري ساخي، فضلاً عن استقطاب مجموعة من اللاعبين المواطنين والمقيمين.

ودشن فريق الكرة بنادي العروبة إعداده للموسم الجديد بإجراء الفحوص الطبية اللازمة للاعبين، قبل العودة للتدريب.