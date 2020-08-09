شكرا لقرائتكم خبر عن بوتاس أول المنطلقين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطف الفنلندي فالتيري بوتاس صدارة التجارب الرسمية لجائزة الذكرى ال70 الكبرى في الفورمولا واحد، في الرمق الأخير من زميله في فريق مرسيدس بطل العالم ست مرات البريطاني لويس هاميلتون.

وتوج بوتاس (30 عاماً) في الجولة الأولى في النمسا، قبل إحراز هاميلتون ثلاثة ألقاب توالياً، ليتصدر ترتيب السائقين (88 نقطة) بفارق ثلاثين نقطة عن الفنلندي.

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