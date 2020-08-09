شكرا لقرائتكم خبر عن فان بيرسي يتجه للتدريب والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال روبن فان بيرسي إنه انضم للطاقم الفني لنادي فينوورد روتردام لمساعدة مهاجمي الفريق في إنهاء الهجمات واستكشاف عالم التدريب، رغم أنه لا يعرف على وجه الدقة تسمية محددة لمنصبه الجديد في النادي المنافس في الدوري الهولندي لكرة القدم.

وقال فان بيرسي: «هذه ليست مهمة رسمية، ولهذا أجد صعوبة في تسميتها. فعلى سبيل المثال لا أعتبر نفسي مدرباً للمهاجمين.. سأترك لنفسي الفرصة لاستكشاف الأمر هنا».

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