شكرا لقرائتكم خبر عن تسوية بين «اليويفا» وولفرهامبتون والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، إنه توصل لتسوية مع ولفرهامبتون الإنجليزي، يلتزم بمقتضاها النادي الإنجليزي تسجيل 23 لاعباً فقط بدلاً من 25، إذا تأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد مخالفته لوائح اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد القاري.

وفي بيان، قال اليويفا إن ولفرهامبتون سيدفع غرامات بقيمة 200 ألف يورو (235.720 دولاراً) وقد ترتفع إلى 600 ألف يورو.

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