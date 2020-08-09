شكرا لقرائتكم خبر عن المسلم يترشح لرئاسة دولي السباحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الآسيوي للسباحة، أمس السبت، في مسقط ترشيح الكويتي حسين المسلم، لرئاسة الاتحاد الدولي في الانتخابات المقررة في الخامس من يونيو/ حزيران 2021. وأقفل باب الترشيحات الآسيوية لانتخابات الاتحاد الدولي، الجمعة.

ويشغل المسلم حالياً منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للسباحة، وهو أيضاً مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي وأمين عام اللجنة الأولمبية الكويتية.

يتعين بحسب نظام الاتحاد الدولي للسباحة، أن يحظى أي مرشح للرئاسة بدعم القارة التي ينتمي إليها. وفضلاً عن ترشيح المسلم للرئاسة، أعلن الاتحاد الآسيوي عن قائمة مرشحيه الآخرين لانتخابات الاتحاد الدولي وتضمنت العماني طه الكشري.

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