كأس الوثبة يحل في فرنسا وإسبانيا وكاليفورنيا غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:عصام السيد

يواصل مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة فعالياته، حيث تحتضن مضامير بومبادور الفرنسي وسان سسيباستيان الاسباني جولدن جيت في كاليفورنيا عصر غد الأحد، فعاليات سباق الجولة (25) و(26) و(27) من كأس الوثبة ستاليونز، ضمن فعاليات النسخة ال12 من المهرجان.

وتقام سباقات الوثبة ستاليونز تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع إستراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وخصص سباق الجولة (25) من كأس مزرعة الوثبة ستاليونز (بري دانباك) لمسافة 1700 متر، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وتبلغ إجمالي جوائزه المالية 12,000 يورو، وينتظر أن يأتي السباق حافلاً بالإثارة والتكافؤ.

ويشارك في السباق 10 خيول، يتصدرها "الماجد" لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، باشراف دايمين فاتريجانت وقيادة غوليوم جودجاي، وحل ابن "نوريسك الموري" والفرس "صقلاوي" ثانياً مرة وثالثاً 3 مرات.

وهناك "غسان دو مونتاميل" لأنتوني لوبيز، وبإشراف نفس المالك، وقيادة ليلى لو بمب، و"إجابة في تون" لأمجد الجميلي، بإشراف شارل غوردين، وقيادة مكسيكم فولون.

ومن ناحية أخرى، يستضيف مضمار سان سيباستيان الإسباني، فعاليات الجولة الـ (26) من كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 1500 متر، وخصصت لها جوائز مالية وقدرها 8400 يورو.

ويشارك في السباق ستة خيول أبرزها "لو ماسود" لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وبإشراف إليزابيث بيرنارد وقيادة في جانسيك، وحقق ابن "ديفامر" الفوز بسباق بري دانباك العام الماضي.

وينافس على اللقب "شمعة الوثبة" لـ "ياس لإدارة سباقات الخيل"، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف اس شافيليز، وقيادة جي كروسجين، ولم يشارك الجواد البالغ من العمر أربع سنوات في السباقات من قبل.

وينظم مضمار جولدن جيت فى ولاية كاليفورنيا الأميركية فعاليات الجولة (27) من كأس الوثبة البالغ جائزته 15 ألف دولار، وتشارك فيه 7 خيول تتنافس على مسافة 1200 متر يتصدرها الجواد القوي "كاليفورنيا ساند".