"الشارقة الرياضي" يطلع على استعدادات خورفكان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان:نزار جعفر

واصل فريق خورفكان استعداداته عبر معسكره الداخلي بدبي ضمن المرحلة الثانية من الإعداد بمشاركة جميع اللاعبين،و من المقرر أن يختتم "النسور" معسكره التدريبي بنهاية الأسبوع القادم.

من جهة أخرى زار وفد من مجلس الشارقة الرياضي نادي خورفكان لمناقشة تفاصيل انطلاقة النشاط الرياضي للألعاب والمراحل السنية ، وضم الوفد جاسم الدوخي المنسق الإداري في شؤون الرياضة والتطوير وعماد عثمان خبير كرة السلة وسمير جورج خبير كرة تنس الطاولة،وكان في استقبالهم سالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان وخالد مراد مشرف الألعاب الجماعية وعبدالله زينل مدير الألعاب الرياضية ،

وتم خلال اللقاء بحث إحتياجات فرق المراحل السنية للموسم الجديد لاسيما في كرة السلة وإمكانية استحداث فئة الناشئين ، بجانب متابعة أعمال بناء ملعبي كرة الطائرة ومتابعة استحداث فريق للرجال وآخر في فئة البراعم .

وأكد سالم النقبي حرص إدارة نادي خورفكان على تحديث وتطوير البنية التحتية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة ،كما كشف النقبي عن تصور لانشاء مبنى اداري جديد بالنادي يحتوي على مكاتب لأعضاء مجلس الإدارة ،مع عزم إدارة النادي على إضافة عدد من الألعاب الجديدة بهدف توسيع قاعدة المشاركة وتلبية رغبة وهوايات أبناء خورفكان والساحل الشرقي.

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