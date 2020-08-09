شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة آسيا للشطرنج لكبار السن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج،أختتمت منافسات بطولات آسيا الفردية للشطرنج عن بعد ( أونلاين ) لكبار السن رجال وسيدات فوق 50 و 65 عاما بمشاركة 176 لاعباً ولاعبة من 25 دولة آسيوية حيث أقيم حفل الختام عن بعد بحضور الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للشطرنج ومدير البطولة الذي هنأ الفائزين ونقل إليهم تحيات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان وإشادته بالتنظيم المتميز للبطولات والمشاركة الكبيرة من فئات كبار السن والمخضرمين من مختلف البلدان الآسيوية.

وأكد الخبير العالمي الحكم الدولي مهدي عبدالرحيم رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي للشطرنج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي للعبة ورئيس حكام البطولة،أن البطولة أقيمت عبر الإنترنت من خلال موقع تشيس دوت كوم وذلك بسبب ظروف جائحة كورونا ( كوفيد - 19 ) وأنه تمت مراقبة اللاعبين المشاركين من خلال تفعيل تطبيق زووم الذي يقوم بتشغيل كاميرا الحاسوب اللاب توب أو الهاتف الذكي لإظهار بث مرئي مباشر للاعبين خلال المسابقات.

وتوجت بلقب السيدات والميدالية الذهبية الأستاذة الدولية ليانج زهيهوا من الصين برصيد 7 نقاط من 8 جولات ،وتوج بلقب الرجال والميدالية الذهبية الأستاذ الكبير أنطونيو روجيليو من الفلبين برصيد 7.5 نقطة من 9 جولات.

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